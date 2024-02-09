Малышев назвал цель «Спартака» на вторую часть сезона

Гендир московского «Спартака» Олег Малышев высказался о цели команды на остаток сезона и об условии, которое оставит Гильермо Абаскаля у руля столичного клуба.

«Какое место должен занять «Спартак», чтобы Абаскаль остался? Много факторов, нужно понимать контекст. Задача всегда стоит одна — топ‑2», - говорит Малышев телеканалу «Матч ТВ».

Прямо сейчас «красно-белые» идут лишь на пятом месте турнирной таблицы с 30 баллами. Отставание от питерского «Зенита», который занимает заветное второе место – шесть очков, от первого места – восемь.

Ранее Олег Малышев высказался о возможном продлении контракта с Джикией.