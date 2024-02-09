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Кого купит «Спартак» до закрытия трансферного окна в России

09 Февраля 2024 • 22:03 Комментировать
Спартак Москва
...
Кайрат
14.02 19:30

В зимнее трансферное окно московский «Спартак» уже совершил один громкий трансфер, подписав талантливого форварда из Коста-Рики Манфреда Угальде. За 21-летнего футболиста «красно-белые» выложили целых 13 миллионов евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кого ещё «Спартак» может приобрести этой зимой.

Вратарь

В последние дни в прессе очень активно обсуждают информацию о том, что столичный коллектив ищет нового голкипера. На данный момент в СМИ фигурируют четыре кандидата.

Илья Помазун — вратарь ЦСКА, выступающий на правах аренды за екатеринбургский «Урал». Сейчас футболисту 27 лет — отличный возраст для голкипера. В этом сезоне он провёл 22 матча в футболке «шмелей», в которых пропустил 32 мяча и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Помазуна в 2,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что «Спартак» уже находится в продвинутой стадии по трансферу игрока, однако пресс-служба ЦСКА опровергла данную информацию.

Иван Ломаев — голкипер «Крыльев Советов», который не очень стабильно проводит текущий сезон. По информации СМИ, агент Павел Андреев сам предложил услуги своего клиента «Спартаку», однако, если верить слухам, «красно-белые» не заинтересовались его кандидатурой.

Станислав Агкацев — вратарь «Краснодара» является уже более интересным вариантом для «Спартака». Сообщалось, что представители «красно-белых» уже связывались с «быками» по поводу возможной сделки. Для самого Агкацева переход в «Спартак» выглядит интересным вариантом в том случае, если ему гарантируют место в стартовом составе, ведь сидеть на скамейке он может и в «Краснодаре». Однако президент кубанского клуба Сергей Галицкий не очень охотно отдаёт своих игроков в другие российские команды, поэтому вполне ожидаемо, что может запросить за Агкацева намного больше, чем один миллион евро, в который его оценивает портал Transfermarkt.

Илья Лантратов — страж ворот «Локомотива», который провёл первую часть сезона лучше своих предшественников. В 20 играх текущей кампании 28-летний голкипер пропустил 24 мяча и пять раз смог сыграть «на ноль». Лантратов точно мог бы усилить «Спартак», но проблема заключается в том, что «железнодорожники» вряд ли захотят отдавать своего вратаря, который провёл в команде всего год, но с ходу стал твёрдым игроком основы. Трансферная стоимость Лантратова оценивается в три миллиона евро.

Полузащитник

Сразу после трансфера Угальде появилась информация, что столичный клуб заинтересован в приобретении полузащитника, возраст которого желательно должен быть не более 26 лет. Однако в последние дни никаких новостей на эту тему не возникало, поэтому вспомним, кем «Спартак» интересовался ранее.

Данил Глебов — хавбек «Ростова», которого летом очень активно сватали в «Спартак». Хороший вариант для «красно-белых», ведь Глебов любит и умеет играть в прессинге. Хавбек очень высоко поднимается и старается быстро накрыть соперника до того, как тот успеет разбежаться. Конечно, такой стиль игры выглядит рискованным, ведь позади него остаётся много пространства, но нельзя не отметить, как грамотно он совершает тактические фолы, чтобы не позволить сопернику разогнать атаку. За первую половину этого сезона Глебов получил всего одну жёлтую карточку.

Хаким Зиеш — вингер «Галатасарая», способный сыграть на позиции «десятки», где «Спартаку» очень не хватает креативного футболиста. Стоит отметить, что контракт марокканца принадлежит «Челси», а в Турции он находится на правах аренды. Летом «красно-белые» рассматривали вариант подписать близкого друга Квинси Промеса, однако позже отказались от него из-за высоких требований по зарплате. Сейчас «Спартак» вполне мог бы вернуться к такому варианту, ведь Зиеш не нужен «Челси», а в Турции он вряд ли получает столько, сколько не смог бы дать ему российский гранд.

Напомним, трансферное окно в России закрывается 22 февраля. Накануне главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что полностью доволен текущим составом и всеми новичками, которые прибыли в команду с начала сезона. Может быть, мы больше и не увидим трансферы «красно-белых» этой зимой, но нельзя исключать тот факт, что испанец немного лукавит, подбадривая своих подопечных, ведь в первой части сезона у «Спартака» возникали регулярные проблемы в атаке, где не хватало настоящей «десятки», а также было много ошибок на флангах обороны.

Первый зимний трансфер «Спартака»: Кто такой Угальде
 

 

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