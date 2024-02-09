Малышев высказался о возможном продлении контракта с Джикией

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев высказался по поводу возможного продления контракта с Георгием Джикией. Трудовое соглашение российского защитника с «красно-белыми» завершится уже совсем скоро – грядущим летом.

«Мы вместе с Георгием и Абаскалем обсудили все вопросы. Джикия чувствует себя обманутым? Вы пытаетесь раздуть проблему. Георгий лоялен клубу», - говорит Малышев «Чемпионату».

Джикия, напомним, в этом сезоне практически не играет. Он провёл шесть матчей за «Спартак» в рамках РПЛ.

«От чего зависит решение о новом контракте? Как будет играть весной он и команда. Будем изучать причины, по которым он не будет играть, если он не будет играть. Теоретически он может продлить контракт по количеству матчей», - добавляет Малышев.

Джикии 30 лет, он перебрался в «Спартак» из «Амкара» зимой 2017 года.