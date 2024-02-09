Малышев – о Джикии: «Мы в нормальных рабочих отношениях»

Олег Малышев, гендиректор московского «Спартака» высказался о ситуации с Георгием Джикией. Ранее его агент Вадим Шпинёв заявил, что защитник не будет подписывать новый контракт с «красно-белыми», а сам Георгий рассказал, что в аренду уходить не собирается и доработает свой контракт до конца.

«Не хотел бы комментировать слова каких-то агентов. Мы с Георгием в нормальных рабочих отношениях, обсудили все вопросы. Сейчас он остается в клубе. Надеюсь, он поможет «Спартаку». Что бы агенты не говорили, они не могут ставить условия и ультиматумы в «Спартаке», - говорит Малышев «Чемпионату».

Вечером пятницы Джикия впервые отреагировал на слова своего агента о том, что он уйдёт из «Спартака», если на посту главного тренера останется Гильермо Абаскаль.