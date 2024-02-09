Джикия ответил, хотел бы он, чтобы Абаскаль оставался в «Спартаке»

У защитника «Спартака» Георгия Джикии спросили, хотел бы он, чтобы главный тренер команды Гильермо Абаскаль продолжил свою работу в клубе.

- Хочу ли я, чтобы Абаскаль остался и дальше? Не ко мне вопрос, я не принимал такие решения, - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Ранее агент Джикии Вадим Шпинёв сообщил, что защитник не будет подписывать новый контракт с «красно-белыми», если Абаскаль продолжит возглавлять команду. Позже Джикия признался, что видел слова своего агента и знал, что он так скажет.

Джикия пополнил состав «Спартака» зимой 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету девять неполных матчей.