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Булыкин считает, что пока рано оценивать введение синих карточек

09 Февраля 2024 • 21:42 Комментировать

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на громкую новость для мирового футбола. Ранее сообщалось, что в популярнейшем виде спорта планируется введение карточек нового цвета – синего. Они добавятся к уже имеющимся жёлтым и красным карточкам.

«Пока нет смысла обсуждать эту идею. Будут первые случаи использования синей карточки – можно будет оценивать. Но я думаю, в современном футболе достаточно жёлтых и красных карточек», - говорит Булыкин Vprognoze.ru.

Как предположил экс-нападающий, кратковременные удаления будет сложно реализовать на практике.

Синие карточки планируется вводить постепенно, начиная с низших лиг.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Синяя карточка
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