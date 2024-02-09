Булыкин считает, что пока рано оценивать введение синих карточек

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на громкую новость для мирового футбола. Ранее сообщалось, что в популярнейшем виде спорта планируется введение карточек нового цвета – синего. Они добавятся к уже имеющимся жёлтым и красным карточкам.

«Пока нет смысла обсуждать эту идею. Будут первые случаи использования синей карточки – можно будет оценивать. Но я думаю, в современном футболе достаточно жёлтых и красных карточек», - говорит Булыкин Vprognoze.ru.

Как предположил экс-нападающий, кратковременные удаления будет сложно реализовать на практике.

Синие карточки планируется вводить постепенно, начиная с низших лиг.