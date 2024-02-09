Ветеран «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Шабаб Аль-Ахли», в котором москвичи одержали победу со счетом 5:0.

- Какие выводы можно сделать по сегодняшнему матчу?

- Не стоит говорить об игре, потому что соперник был уровня даже не второй российской лиги. Это был молодежный состав непонятно какого клуба. Я и думал, что пять или шесть мячей «Спартак» им забьет. Так и получилось. Теперь ребята должны пожать дуг другу руки в раздевалке и не вспоминать эту игру. Получилась просто хорошая тренировка.

- Тем не менее, мы увидели дебютный гол Угальде за «Спартак». Как вам этот футболист?

- Если с «Ростовом» он ничем не отметился, то сегодня у него были результативные действия. Но рано давать какую-то оценку. Футболиста купили за большие деньги, и наверняка за ним следили. Он сегодня поучаствовал в двух голах. В моменте, когда он отдал голевой пас, было видно, что вратарь соперника ошибся.

- А как вам гол Угальде?

- Шикарный. Видно, что паренек техничный, со светлой головой. Это заметно по его движению на поле. Но мне показалось, что ему не хватает габаритов. Со стороны кажется, что он слишком маленький. На уровне Зиньковского.

- Для нападающего габариты – это обязательный фактор?

- Хотелось бы. Посмотрим дальше. Видно, что Угальде - быстрый игрок. Когда за футболиста серьезно переплачивают, он должен выходить и что-то показывать. Пока в это верится с трудом.

- По двум матчам предсезонного турнира Селихов выглядел предпочтительнее Максименко?

- По сегодняшнему матчу нельзя давать оценок. Уровень соперника не позволяет. Моменты какие-то они пытались создать, но если бы «Спартак» сыграл двусторонку, то было бы намного интереснее. Уровень матча был бы выше. А что касается выбора вратаря – прошла уже половина сезона. Оба голкипера играли.

- Хочется понять, кто выйдет в матче с «Зенитом».

- Оба вратаря этого достойны. Но если москвичи проиграют, то ругать будут любого.

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- Во втором тайме вышел Джикия. Сейчас к нему приковано внимание. Убеждает он вас своей игрой, как претендент на место в основе?

- В матче с «Ростовом», как мне показалось, Джикия был одним из лучших в защите. А сегодня опять же нельзя делать выводы.

Елена Григорьевская