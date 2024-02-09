Джикия заявил, что выполнит свой контракт со «Спартаком» до конца

Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия пообщался с журналистами и заявил, что он не собирается в ближайшие полгода уходить из своего клуба.

«У меня есть контракт, который я добросовестно выполню до конца дня. Сейчас я не планирую никуда уходить, никаких аренд. Я многое понимаю, я не 20-летний мальчик. У меня есть позиция. У меня есть мой контракт, мой «Спартак», - цитирует Георгия журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что трудовое соглашение Джикии со «Спартаком», который не играет за свой клуб под руководством Гильермо Абаскаля, завершается летом 2024 года.

Ранее Георгий отреагировал на слова своего агента, который заявил, что центрдеф не будет продлевать контракт.