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Валерий Овчинников – о Джикии: «Абаскаль просто уничтожает футболиста»

09 Февраля 2024 • 21:26 Комментировать

Валерий Овчинников, бывший тренер нижегородского «Локомотива» прокомментировал ситуацию, в которую попал опытный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия. Не секрет, что у Гильермо Абаскаля Джикия совершенно не получает игровой практики. В конце сезона у Георгия закончится контракт с «народной командой».

«Если он хочет играть – надо уходить. Абаскаль просто гнобит Джикию, не сложились отношения. Он готов ставить любого иностранца, но не Георгия, просто футболиста национальной команды. Но если он хочет дождаться момента смены тренера, надо терпеть», - цитирует Овчинникова Betonmobile.

Претендентами на Джикию называются разные клубы, но особенно часто среди них фигурирует московский «Локомотив». Также на текущей неделе Джикию начали связывать с турецким «Трабзонспором».

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Спартак Москва Валерий Овчинников Георгий Джикия Гильермо Абаскаль ещё теги
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