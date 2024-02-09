Абаскаль: «Что говорит агент Джикии, лучше спросить у него»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после игры с «Шабаб Аль-Ахли».

- В фокусе внимания новичок Угальде. Сегодня два результативных действия, в чем ему удалось прибавить в результативной игре, что вы от него ждете?

- Он сегодня показал хорошее видение игры, особенно там 7-8 минут, хорошо опускался, был хорош в отыгрыше, делал отличные передачи на Зиньковского, Зорина, показал себя хорошо с этой стороны. Такая вещь, что нападающий должен забивать голы. Но сегодня он показал себя хорошо и в том числе как человек, который тоже может отдать передачу. Поэтому комбинации, сыгранность и хорошая реализация.

- На этом турнире Джикия выходит на замену. В какой степени вы рассчитывает на него во второй части чемпионата?

- Сейчас до начала чемпионата еще 20 дней, поэтому сейчас говорить о какой-то конкретике преждевременно. Мы сейчас думаем о команде, а не о конкретных футболистах.

- Агент Джикии сказал, что при вас его контракт продлен не будет. Какая ваша реакция на это заявление агента?

- Я контрактами не занимаюсь. Его агент тоже не является работником «Спартака», он беспокоится о своем клиенте, а мы беспокоимся о том, как играет «Спартак», о команде. Георгий Джикия является футболистом «Спартака», поэтому мы полностью идем дальше, а то, что говорит агент, лучше спросить у него.