Джикия впервые отреагировал на слова своего агента

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал высказывание своего агента Вадима Шпинёва.

Ранее представитель футболиста сообщил, что Джикия не будет подписывать со «Спартаком» новый контракт, если на посту главного тренера команды останется испанец Гильермо Абаскаль.

- Как относитесь к интервью вашего агента Вадима Шпинёва?

- Знал, что они будут. Видел какие-то отрывки из интервью. Знал, что он будет говорить, - приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

Также Джикия поблагодарил за поддержку болельщиков, которые с трибуны выкрикивали его фамилию.

Джикия выступает за московский клуб с 2017 года, перейдя из пермского «Амкара». В том же сезоне он выиграл с «красно-белыми» чемпионат России.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.