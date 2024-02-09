Вечером 9 февраля новоиспечённый форвард московского «Спартака» Манфред Угальде обратился к болельщикам своего клуба. Напомним, что в матче с дубайским клубом «Шабаб Аль-Ахли» Манфред открыл счёт своим голам за «народную команду», поразив ворота коллектива из ОАЭ.

«Привет, ребята! Очень рад забить первый гол за «Спартак»! Упорно работаем дальше», - сказал Угальде в коротком видео со стадиона.

Первую часть сезона Угальде, сумма трансфера которого в «Спартак» оценивается в 15 млн евро, провёл в нидерландском «Твенте». В составе своего уже бывшего клуба Манфред отличился 16 голевыми действиями за половину сезона.