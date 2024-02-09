Маслов: «Надо сказать спасибо, что есть хотя бы такие соперники»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Шабаб Аль-Ахли».

- Что со здоровьем и состоянием? Когда на поле?

- Всё хорошо, чуть колено затекло на тренировке. Думаю, завтра уже все нормально будет.

- Это не шлейф старой истории, когда была травма?

- Да нет, было небольшое столкновение. Чтобы ничего лишнего не натекло.

- Наблюдаю за вами, Сашей Соболевым, Русланом и травмированными игроками. Что это за ощущение? Со стороны кажется, что всё грустновато. Или лучше сейчас, чем в сезоне?

- Конечно, грустновато. Сейчас время набирать форму, но, как вы правильно сказали, лучше сейчас иметь небольшие проблемы, чем в сезоне ты будешь пропускать игры.

- Где черпать вдохновение и мотивацию, когда ты понимаешь, что выходишь против соперника, который явно классом ниже?

- Ты все равно к игре готовишься и не знаешь, что так произойдет. Тем более на сборах нужно заниматься своими делами, отрабатывать выход, отрабатывать прессинг. Просто игру играть в высоком и низком блоке. Это просто спарринг. Да, соперник такой, какой он есть. Но надо сказать спасибо, что есть хотя бы такие.

- Вы со стороны наблюдаете за тренировочным процессом и участвуете в нем в индивидуальном порядке. Что-то поменялось с прошлой зимой? Здесь же был турнир.

- Да нет, ничего не поменялось, примерно то же самое. Тот же турнир и всё.

- Интереснее играть против команд из твоего чемпионата, когда варишься в своем соку, но вывески хорошие, или против международных команд, что есть дополнительный опыт?

- Конечно, было интереснее сыграть с этой командой, если бы она приехала основным составом, просто посмотреть, как играют люди в других лигах, тот же «Кайрат». Интересно посмотреть со стороны, играешь в России, Кубок и чемпионат. Не то, что одни и те же лица, просто посмотреть, как играют. Принципиально другой взгляд.