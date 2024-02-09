Караваев рассказал, чего не хватило «Зениту» в проигранном матче

Вечером 9 февраля питерский «Зенит» допустил первое поражение на текущих зимних сборах. Действующий чемпион России проиграл «Аль-Райяну» из Катара – 2:4.

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал это поражение.

«Первый тайм был неплох, владели инициативой, но не хватало забитого гола. После перерыва не хватило концентрации — грубейшие ошибки и, к сожалению, счет не в нашу пользу», - говорит Караваев телеканалу «Матч ТВ», добавляя, что теперь у его команды есть повод для раздумий.

До этого зенитовцы провели на сборах семь матчей, в которых пять раз побеждали, а два раза играли вничью.