Хернан Берман, агент полузащитника «Бока Хуниорс» Эсекьеля Фернандеса, отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны «Спартака».
«Интерес от «Спартака» правда есть, о большем я не говорю»,- сказал агент сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».
21-летний Эсекьель Фернандес является игроком молодёжной сборной Аргентины. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают перспективного полузащитника в 8 миллионов евро.
Добавим, что «Спартак» после восемнадцати сыгранных туров располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
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