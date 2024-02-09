Хернан Берман, агент полузащитника «Бока Хуниорс» Эсекьеля Фернандеса, отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны «Спартака».

«Интерес от «Спартака» правда есть, о большем я не говорю»,- сказал агент сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

21-летний Эсекьель Фернандес является игроком молодёжной сборной Аргентины. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают перспективного полузащитника в 8 миллионов евро.

Добавим, что «Спартак» после восемнадцати сыгранных туров располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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