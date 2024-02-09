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Зобнин: «В плане того, что я люблю пространство, мне на фланге комфортнее чуть-чуть»

09 Февраля 2024 • 20:59 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Шабаб Аль-Ахли».

- Расскажите, как вам такая структура, когда по полчаса проводят некоторые футболисты? Насколько это комфортно?

- Это решение тренера, оно не обсуждается. Конечно, всегда хочется играть больше и все 90 минут. Но имеем то, что имеем. Ничего страшного, это сборы. Двигаемся дальше.

- Что скажете по уровне соперника? Вижу по глазам, что есть вопросы.

- Объективно - да. Видно, что и молодые ребята приехали, и второй-третий состав.

- Что в таких условиях надо и хочется делать на поле?

- Да получать удовольствие на самом деле, расслабиться, получать удовольствие и играть в свой футбол, творить.

- Получилось?

- Где-то получилось, где-то не получилось. Есть над чем работать всегда.

- Что по вашей позиции? Болельщикам рассчитывать на Романа Зобнина в качестве  правого защитника во второй части чемпионата?

- Я готов играть везде, куда поставит тренер, где тренер меня видит. Для меня вообще не проблема. Я готов приносить пользу там, везде.

- На правом фланге обороны какие дивиденды находите? Что там приятнее делать, чем в середине?

- Справа больше пространства, есть куда разбежаться. Больше времени думать, чем в середине. В середине нужно быстрее думать и принимать решение с мячом, есть свои нюансы. Ко всему можно привыкнуть. В плане того, что я люблю пространство, мне на фланге комфортнее чуть-чуть.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин
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