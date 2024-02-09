Семак отверг вопрос о Макарчуке в «Зените»

В последние дни флангового защитника «Сочи» Артёма Макарчука активно сватают в питерский «Зенит». По слухам, он должен заменить опального Данила Кругового, который сослан в дубль «Зенита» за летний переход в ЦСКА. Сергей Семак, главный тренер клуба ответил на вопрос о возможном переезде игрока южан в Питер.

«Макарчук? Эта информация не имеет под собой основания. На сегодняшний день мы работаем в том составе, который у нас есть», - кратко ответил Сергей Богданович «Чемпионату».

Ранее в похожей манере слухи о возможном появлении Макарчука в «Зените» прокомментировал Александр Медведев, председатель правления действующего чемпиона России.