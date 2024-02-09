Мартинс: «Думаю, что мы должны подойти в хорошей форме к матчу против «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Шабаб Аль-Ахли».

- Насколько необычно на товарищеском матче видеть столько болельщиков и такие сцены?

- Действительно, всегда удивляюсь, когда вижу, что во всех городах за нами ездят болельщики, что нас так хорошо поддерживают, это честь для нас. Конечно, мы счастливы, что нам удалось их порадовать.

- Сегодня крупная победа. С другой стороны, соперник был не так силен, как показалось. Что вы сами извлекли из этой игры?

- Сегодня для нас было более важно отработать автоматизм во взаимодействиях между линиями, набрать форму. Я думаю, что эту задачу мы выполнили.

- Уже меньше месяца до рестарта сезона. С какими чувствами вы во вторую часть чемпионата входите?

- Мы чувствуем себя намного лучше. Неделя от недели всё лучше и лучше. Я думаю, что мы должны подойти в хорошей форме к матчу против «Зенита».