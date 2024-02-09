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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кириленко признался в симпатии к «Ростову»

09 Февраля 2024 • 20:49 Комментировать

Бывший российский баскетболист Андрей «АК-47» Кириленко, который ныне является президентом РФБ (Российской федерации баскетбола) оценил игру «Ростова» Валерия Карпина, который в этом сезоне звёзд с неба не хватает.

«Мне вообще нравится, как «Ростов» играет. Карпин не только в падел умеет играть, а еще и на бровке хорош», - делится Кириленко с телеканалом «Матч ТВ».

«Ростов» несколькими днями ранее разгромил на Winline Зимнем кубке РПЛ «Спартак» (3:0). В турнирной таблице Премьер-лиге дончане идут на 10-м месте с 21 баллом после 18 туров. В прошлом сезоне донской клуб финишировал на четвёртом месте турнирной таблицы Премьер-лиги.

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Ростов Андрей Кириленко
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