Семак высказался об уходе Ду Кейроса из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход из клуба полузащитника Ду Кейроса.

- Мы учитываем желание футболиста, который хочет больше получать игровой практики. Он достаточно молод, и мы понимаем, что ему нужно играть. Обойма позволяет ему уйти и получать игровую практику, - приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Напомним, 24-летний футболист на правах аренды перешел в бразильский «Гремио». Соглашение рассчитано до конца текущего года. В активе футболиста один забитый мяч за 16 матчей в составе «Зенита». Трансферная стоимость Ду Кейроса составляет 3 миллиона евро.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В первом матче после возобновления сезона «сине-бело-голубые» встретятся со «Спартаком». Игра состоится 2 марта.