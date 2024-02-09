Угальде забил первый гол за «Спартак»

Костариканский новичок московского «Спартака» Манфред Угальде забил первый гол за «красно-белых». Это случилось в сегодняшнем матче WInline Зимнего кубка РПЛ против «Шабаба Аль-Ахли» из ОАЭ.

На 87-й минуте Угальде аккуратным ударом послал мяч точно в левую «девятку» ворот соперника после скидки от Антона Зиньковского. Мяч костариканца стал пятым безответно забитым для «Спартака» в этом матче. Ранее за московский клуб забивали Михаил Игнатов (дубль), Кристофер Мартинс и ассистент Зиньковский.

Напомним, что Угальде перебрался в «Спартак» этой зимой из нидерландского «Твенте». В первой половине сезона ему удалось оформить 16 голевых действий за клуб – девять голов и семь ассистов.