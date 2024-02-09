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Дебютный гол Угальде и дубль Игнатова: «Спартак» устроил взбучку «Шабаб Аль-Ахли»

09 Февраля 2024 • 20:37 Комментировать
Шабаб Аль-Ахли Дубай
0:5
Спартак Москва
окончен

В своём втором матче на Winline Зимнем кубке РПЛ московский «Спартак» играл против команды «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Протокол игры  
Шабаб Аль-Ахли Дубай0:5Спартак Москва
  3'Игнатов Михаил (0:1)
   
  28'Игнатов Михаил (0:2)
   
  55'Мартинс Кристофер (0:3)
  84'Зиньковский Антон (0:4)
  87'Угальде Манфред (0:5)
Hamad AbdullahХамис СалминХусейн АбдулазизИнглес ПедроMuhammad Yusuf AtiqДжума МохаммедМухаммед Рашад_Coulibaly D.Хухи БуалемХазази Наиф АхмедKhalifa Khamis
Селихов АлександрДуарте АлексисБабич СрджанКлассен ЛеонЗобнин РоманПруцев ДанилУмяров НаильМозес ВикторМедина ХесусИгнатов Михаил АлександровичПромес Квинси
Запасные: Бозов НикитаЗорин ДаниилЛайкин МаксимСвинов ИльяУгальде МанфредХлусевич ДаниилМаксименко АлександрЗиньковский АнтонМартинс КристоферРябчук ОлегБыковский АртёмДжикия ГеоргийДенисов ДаниилЧернов Никита
09 февраля. Стадион "Аль-Найян".

В прошлом году «Спартак» выиграл аналогичный турнир, а сейчас стартовал в нём несолоно хлебавши. Получить крупное поражение от «Ростова», который тренирует Валерий Карпин, явно не входило в планы Гильермо Абаскаля. Но именно такая раскладка получилась в минувшую среду.

Для «Шабаб Аль-Ахли» матч против «Спартака» был последним на этом товарищеском турнире. Ранее команда из Объединённых Арабских Эмиратов тоже проиграла «Ростову», только со счётом 1:3. В следующей встрече «Шабаб Аль-Ахли» одержал победу над казахстанским «Кайратом» 2:0.

Против «Спартака» «Шабаб Аль-Ахли» вышел вторым составом. Ну такой же оппонент должен быть по зубам «красно-белым»? Или как? Спартаковцы могли пропустить уже на второй минуте. Ахмед Хасан выбежал один на один с Селиховым и не переиграл его.

Зато ответочка у «Спартака» выдалась весьма приятной. Пруцев в области левого полуфланга отдал пас Игнатову, который устроил стеночку с Промесом, избежал офсайда и шведой прокинул мяч в дальний угол (0:1).

С инициативой играл «Спартак», однако позволили москвичи заиметь новый момент Хасану. С левой стороны тот пробивал и попал во внешнюю часть сетки. Но это не секрет, что какое бы ни было у «Спартака» сочетание в обороне, там всегда найдётся место дырам.

Другое дело, что в атаке повеселее у команды Абаскаля было. Игнатову одного забитого гола показалось мало, и к получасу игры он устроился на дубль. Мозес навесил с левого фланга, а Михаил кивнул по мячу в сетку и сделал счёт 0:2.

«Спартак» с таким соперником мог гораздо чаще доводить дело до ударов по воротам. Но иной раз москвичи больше нацеливались именно на взаимодействие. Денисов имел момент на исходе тайма, когда обводящим способом не попал в левый угол.

Замены Абаскаль начал делать ещё в первом тайме, выпустив как раз Денисова и 19-летнего Зобова. Естественно, перестановки продолжились в перерыве и позже. Соболев не был в заявке, а Угальде в числе прочих появился на поле, как и напортачивший в прошлом матче Максименко.

Джикию тоже Абаскаль выпустил. Как и Мартинса, отличившегося на 54-й минуте. Максименко тогда вбросил мяч из своей штрафной площади влево Зиньковскому. Тот прошёл вперёд и покатил в центр Мартинсу, поразившему правый угол (0:3).

До этого во втором тайме пробовали забить сам Зиньковский, молодой Быковский, также молодой Зорин и ещё Денисов. По уровню соперник «Спартаку» явно не соответствовал. А если бы «Шабаб Аль-Ахли» предстал основным составом?

Фанаты «красно-белых» поддержали Джикию скандированием его фамилии. Угальде в концовке помог забить Зиньковскому. Мартинс справа отдал мяч Манфреду, тот ударил, голкипер отразил, а Зиньковский добил (4:0).

Но и сам Угальде вскоре забил – впервые за «Спартак». Зиньковский любезно оставил ему мяч, и Манфред красиво вкрутил сферу в левую девятку (5:0). Угальде уже стал отрабатывать миллионы евро, за которые его купили.

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Разница мячей на турнире стала для «Спартака» положительной – 5:3. Три очка есть у команды Абаскаля перед последним матчем на Зимнем кубке РПЛ. 14 февраля «красно-белые» проведут его против «Кайрата», который за три дня до этого повстречается с «Ростовом».

Кирилл Иванцов

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