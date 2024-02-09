В «Пари НН» рассказали, когда обсудят контракты Жигулёва, Кухарчука и Стоцкого

В конце текущего сезона у нескольких игроков нижегородского «Пари НН» заканчиваются контракты. Это Дмитрий Стоцкий, Илья Кухарчук и Илья Жигулёв. Давид Мелик-Гусейнов, гендир «горожан» высказался по этому поводу.

«Обязательно сядем за стол переговоров, как только они вернутся со сборов. А пока смотрим за тем, как наши игроки прибавляют. В зависимости от проведенных сборов, а также, возможно, после первых двух матчей, мы поговорим с ними и агентами», - говорит Мелик-Гусейнов телеканалу «Матч ТВ».

«Пари НН» завершил первую часть сезона РПЛ после 18 туров на девятой строчке. У коллектива Сергея Юрана в активе 24 очка.