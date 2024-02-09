​Фанаты «Спартака» поддержали Джикию

В пятницу «Спартак» проводит матч против «Шабаб Аль-Ахли» в рамках зимнего турнира Российской премьер-лиги. По ходу игры фанаты «красно-белых» поддержали защитника Георгия Джикию, скандируя его фамилию. Капитан «Спартака» вышел на замену в перерыве.

Стоит сказать, что несколько дней назад агент Вадим Шпинёв исключил вариант с продлением контракта Джикии при сохранении Гильермо Абаскаля на тренерском мостике «Спартака». Как известно, в первой части сезона 30-летний футболист потерял твёрдое место в основе московской команды.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Шабаб Аль-Ахли» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.