«Зенит» потерпел первое поражение на зимних сборах

Питерский «Зенит» впервые уступил этой зимой в контрольном матче. Команда Сергея Семака неожиданно проиграла «Аль-Райяну», представителю катарского футбола.
Матч завершился со счётом 2:4 в пользу оппонентов питерцев. Забивали в составе действующего чемпиона России молодой хавбек Александр Коваленко и форвард Иван Сергеев.
Напомним, что питерцы оформили победу в Кубке равноправия, обыграв в рамках него «Шанхай Шеньхуа», «Аль-Духаиль» из Катара. Остался матч с ещё одним соперником – бразильским «Сантосом». Он назначен на 13 февраля.
Питерский клуб идёт на втором месте турнирной таблицы РПЛ с 36 очками в активе.
Протокол игры
|48'Сутормин Алексей (0:1)
|54'Мендес Тьяго (0:2)
|(1:2) Коваленко Александр58'
|71'Амаро Андре (1:3)
|(2:3) Сергеев Иван74'
|84' (2:4)
Васютин Александр•Караваев Вячеслав•Алип Нуралы•Родригао де Соуза•Сутормин Алексей 86'88' (Чёрный Артур (88') •Ерохин Александр46' (Ахметов Ильзат (46') •Васильев Дмитрий Алексеевич75' (Бардачёв Матвей (75') •Коваленко Александр•Изидор Вильсон46' (Мантуан Густаво (46') •Мостовой Андрей•Сергеев Иван
Запасные: Кейрос Ду•Москвичёв Богдан
09 февраля. Стадион "Ахмед бин Али" (Аль-Райан).
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