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«Зенит» потерпел первое поражение на зимних сборах

09 Февраля 2024 • 20:13 Комментировать (1)
Зенит
2:4
Аль-Райян

Питерский «Зенит» впервые уступил этой зимой в контрольном матче. Команда Сергея Семака неожиданно проиграла «Аль-Райяну», представителю катарского футбола.

Матч завершился со счётом 2:4 в пользу оппонентов питерцев. Забивали в составе действующего чемпиона России молодой хавбек Александр Коваленко и форвард Иван Сергеев.

Напомним, что питерцы оформили победу в Кубке равноправия, обыграв в рамках него «Шанхай Шеньхуа», «Аль-Духаиль» из Катара. Остался матч с ещё одним соперником – бразильским «Сантосом». Он назначен на 13 февраля.

Питерский клуб идёт на втором месте турнирной таблицы РПЛ с 36 очками в активе.

Протокол игры  
Зенит2:4Аль-Райян
  48'Сутормин Алексей (0:1)
  54'Мендес Тьяго (0:2)
(1:2) Коваленко Александр58'  
  71'Амаро Андре (1:3)
(2:3) Сергеев Иван74'  
  84' (2:4)
Васютин АлександрКараваев ВячеславАлип НуралыРодригао де СоузаСутормин Алексей  86' 88' (Чёрный Артур ( 88') Ерохин Александр 46' (Ахметов Ильзат ( 46') Васильев Дмитрий Алексеевич 75' (Бардачёв Матвей ( 75') Коваленко АлександрИзидор Вильсон 46' (Мантуан Густаво ( 46') Мостовой АндрейСергеев Иван
Запасные: Кейрос ДуМосквичёв Богдан
 
09 февраля. Стадион "Ахмед бин Али" (Аль-Райан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
09 Февраля 2024 в 20:18
вот он балласт в Зените второй состав ни к чему не годен особенно Сутормин Изидор и Мостовой
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