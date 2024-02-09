«Зенит» потерпел первое поражение на зимних сборах

Питерский «Зенит» впервые уступил этой зимой в контрольном матче. Команда Сергея Семака неожиданно проиграла «Аль-Райяну», представителю катарского футбола.

Матч завершился со счётом 2:4 в пользу оппонентов питерцев. Забивали в составе действующего чемпиона России молодой хавбек Александр Коваленко и форвард Иван Сергеев.

Напомним, что питерцы оформили победу в Кубке равноправия, обыграв в рамках него «Шанхай Шеньхуа», «Аль-Духаиль» из Катара. Остался матч с ещё одним соперником – бразильским «Сантосом». Он назначен на 13 февраля.

Питерский клуб идёт на втором месте турнирной таблицы РПЛ с 36 очками в активе.