​Почему Абаскаль не приезжает на матчи «Спартака» с командой – появилась информация

В пятницу «Спартака» в рамках зимнего турнира РПЛ играет против «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ). По ходу матча появилась информация о том, что главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль приезжает на игры отдельно от футболистов.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», на игры и тренировки на сборах заранее приезжает не только Абаскаль, но и весь его тренерский штаб. Специалисты приезжают раньше, чтобы подготовиться к занятиям и подготовительным матчам.

Отметим, что первый официальный матч в 2024 году московский «Спартак» проведёт через три недели – против «Зенита» 2 марта.