В «Америке» отреагировали на информацию, что ЦСКА отказался продавать Давилу

Вице-президент «Америки» Сантьяго Баньос ответил на вопрос, действительно ли ЦСКА отказался отпускать своего нападающего Виктора Давилу.

Ранее сообщалось, что «армейцы» не стали продавать 26-летнего чилийца «Америке» за шесть миллионов евро.

«Это действительно так. Мы были заинтересованы в игроке», — приводит слова функционера Sport24.

В текущем сезоне Давила принял участие в 15 матчах за ЦСКА, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет два ассиста.

Контракт форварда с «красно-синими» рассчитан до 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 5,5 миллионов евро.