Хавбек «Локомотива» Куликов близок к переходу в другой московский клуб

Даниил Куликов, полузащитник московского «Локомотива» близок к тому, чтобы продолжить карьеру в клубе Мелбет-Первой лиги, а именно в столичной «Родине». Сейчас этот коллектив занимает седьмое место турнирной таблицы.

Как сообщает Metaratings, ссылаясь на свои источники, сейчас обе стороны ведут переговоры по футболисту. А именно решается вопрос о том, будет ли это аренда или трансфер станет окончательным уходом Куликова из «Локо». Ранее о том, что футболист не нужен ему в составе, говорил главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.

На данный момент Куликов тренируется в Турции с дублем «Локо». Там же базируется и «Родина».