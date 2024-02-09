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Капленко рассказал, что Манчини вёл себя в «Зените» отстранённо

09 Февраля 2024 • 19:35 Комментировать (1)

Кирилл Капленко, полузащитник и новичок калининградской «Балтики» с 2017 по 2022 годы находился в системе питерского «Зенита». Он застал период, когда главным тренером «сине-бело-голубых» был знаменитый итальянец Роберто Манчини. Капленко рассказал, как Манчини вёл себя в команде.

«Он мало с кем разговаривал, всё сам по себе ходил. Я не ощущал его присутствия. Может, с топ-игроками он общался чаще, но все свои задумки показывал на поле. В этом плане он очень умный тренер», - делится Капленко для Metaratings, добавляя, что у него с итальянским тренером практически не было личных диалогов.

Напомним, что Манчини ушёл из «Зенита» к лету 2018 года, а после, три года спустя стал у руля сборной Италии чемпионом Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберто Манчини Кирилл Капленко ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
09 Февраля 2024 в 20:09
сколько же Манчини потерял не общаясь с Капленко
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