Хавбек «Спартака» Игнатов оформил дубль в матче с «Шабаб Аль-Ахли»

В пятницу, 9 февраля, «Спартак» проводит свой второй матч на Зимнем кубке РПЛ. Соперником «красно-белых» является «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

В эти минуты продолжается первый тайм матча между «Спартаком» и «Шабаб Аль-Ахли». На данный момент подопечные Гильермо Абаскаля впереди со счетом 2:0. Автором обоих мячей команды стал полузащитник Михаил Игнатов.

Первый гол Игнатов забил в самом начале встречи с передачи Квинси Промеса, а второй мяч он отправил в сетку после верховой подачи Виктора Мозеса.

Следить за ходом дальнейших событий матча можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.