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Абаскаль отдельно от «Спартака» приезжает на матчи Зимнего кубка РПЛ

09 Февраля 2024 • 19:24 Комментировать (1)
Шабаб Аль-Ахли Дубай
0:3
Спартак Москва
1 7.00 X 5.10 2 1.35
2-й тайм

Испанский наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль приезжает на матчи Зимнего кубка РПЛ отдельно от команды. Об этом в прямом эфире рассказали комментаторы «Матч ТВ» Константин Генич и Дмитрий Шнякин.

По словам журналистов, тренер прибывает на игры своей команды на специальном микроавтобусе.

В эти минуты «Спартак» встречается с «Шабаб Аль-Ахли». На данный момент «красно-белые» впереди со счетом 2:0. Автором обоих голов стал атакующий полузащитник Михаил Игнатов.

Следить за всеми событиями игры можно в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

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Спартак Москва Гильермо Абаскаль Зимний Кубок РПЛ ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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TEREX
09 Февраля 2024 в 19:38
рыжый барин в адной кибитки с халопами и ни далжон ездить..))
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