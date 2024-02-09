Абаскаль отдельно от «Спартака» приезжает на матчи Зимнего кубка РПЛ

Испанский наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль приезжает на матчи Зимнего кубка РПЛ отдельно от команды. Об этом в прямом эфире рассказали комментаторы «Матч ТВ» Константин Генич и Дмитрий Шнякин.

По словам журналистов, тренер прибывает на игры своей команды на специальном микроавтобусе.

В эти минуты «Спартак» встречается с «Шабаб Аль-Ахли». На данный момент «красно-белые» впереди со счетом 2:0. Автором обоих голов стал атакующий полузащитник Михаил Игнатов.

Следить за всеми событиями игры можно в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.