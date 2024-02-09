Мелик-Гусейнов заявил, что в «Пари НН» открыты к диалогам по Гоцуку

Недавно в СМИ появилась новость о том, что Кирилл Гоцук, центральный защитник нижегородского «Пари НН» заинтересовал другие клубы. Давид Мелик-Гусейнов, гендир «горожан» заявил, что клуб не будет препятствовать уходу игрока, если появится достойное предложение, так как нижегородцы заинтересованы в дальнейшем развитии футболиста.

«Открыты к коммуникации со всеми клубами, кто пытается взять футболиста для своего усиления. Если будет по Кириллу предложение то, конечно, мы будем общаться. Мы заинтересованы в том, чтобы футболист рос профессионально, раскрывал себя», - говорит Мелик-Гусейнов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Гоцуку 31 год. Он – один из старожилов нижегородской команды, выступающий в ней с 2020 года.

Агент: «К Гоцуку есть интерес со стороны других клубов»