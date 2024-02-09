​«Сочи» отказался от Гойло из-за жира

Голкипер Никита Гойло отсутствует на зимнем подготовительном сборе «Сочи». Внимание на этот факт обращает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, в середине января выяснилось, что Гойло имеет процент жира в 22.9, то есть его фигура была далеко не спортивной. В «Сочи» разочаровались из-за сложившейся ситуации и решили не брать 25-летнего футболиста на сборы.

Судя по всему, Никита Гойло теперь будет играть за «Зенит-2». В «Сочи» в первой части сезона голкипер выступал на правах аренды. В 10 матчах за сочинский клуб Гойло пропустил 15 голов.

Отметим, что «Сочи» проводит зимние каникулы на последней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.