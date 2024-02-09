Мейра: «Зенит» будет первым, это вопрос времени»

Фернанду Мейра, бывший защитник питерского «Зенита», а ныне агент высказался о турнирной ситуации в чемпионате России.

«Стараюсь до сих пор наблюдать за российским футболом. Удивлён ли, что «Зенит» не первый в таблице? Они будут лидировать, просто это вопрос времени», - говорит Мейра Legalbet, добавляя, что «Зенит» - лучшая команда России за последние годы.

Напомним, что питерцы с 36 баллами идут на втором месте после 18 туров, однако отставание от «Краснодара» с первого места всего лишь два балла и отыграть его можно за два тура. Очный матч команд в первом круге завершился ничьей – 1:1.