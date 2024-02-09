Кураньи рассказал, как игроки «Динамо» после побед ходили в ночные клубы

Футболисты «Динамо» после успешных матчей ходили отдыхать в ночные клубы. Об этом поведал бывший форвард «бело-голубых» Кевин Кураньи.

- Самый пьющий спорт в России? Хоккей и футбол. В «Динамо». бывало, что мы могли немного выпить, но проблем с алкоголем ни у кого не было, - цитирует бывшего игрока сборной Германии Sport24.

- Кто из футболистов «Динамо» пил больше всех?

- Все пили. Еще после каждой победы ходили в ночные клубы. Я тоже ходил.

Кураньи перешел в «Динамо» в 2010 году из немецкого «Шальке» и выступал за «бело-голубых» до 2015 года. Во всех турнирах форвард забил 56 мячей и 24 раза ассистировал партнёрам. В 2016 году после ухода из «Хоффенхайма» Кураньи завершил карьеру игрока.