​Экс-игрок «Интера»: «Теперь РПЛ смотрят во всему миру»

Бывший игрок бразильской национальной сборной Майкон ответил на вопрос, что мотивирует футболистов из Бразилии ехать в чемпионат России.

«Потому что приехать в Россию – это отличная идея. Российский чемпионат вырос за последнее время. Теперь его смотрят по всему миру. Повезло тем бразильцам, которые играют в российских командах!» - цитирует Майкона Metaratings.

В Европе Майкон известен главным образом по выступлениям за «Интер». Будучи игроком миланского клуба, бразилец в 2010 году даже выигрывал трофей Лиги чемпионов. В том сезоне «Интер» оформил требл под руководством португальского тренера Жозе Моуринью.

Добавим, что сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.