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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Экс-игрок «Интера»: «Теперь РПЛ смотрят во всему миру»

09 Февраля 2024 • 18:57 Комментировать (1)

Бывший игрок бразильской национальной сборной Майкон ответил на вопрос, что мотивирует футболистов из Бразилии ехать в чемпионат России.

«Потому что приехать в Россию – это отличная идея. Российский чемпионат вырос за последнее время. Теперь его смотрят по всему миру. Повезло тем бразильцам, которые играют в российских командах!» - цитирует Майкона Metaratings.

В Европе Майкон известен главным образом по выступлениям за «Интер». Будучи игроком миланского клуба, бразилец в 2010 году даже выигрывал трофей Лиги чемпионов. В том сезоне «Интер» оформил требл под руководством португальского тренера Жозе Моуринью.

Добавим, что сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта. 

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Майкон РПЛ
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
09 Февраля 2024 в 19:02
У него похоже новости с задержкой лет на 10.
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