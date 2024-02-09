​Бывший игрок «Интера» Майкон выбрал лучшего бразильца в истории РПЛ

Известный в прошлом футболист миланского «Интера» Майкон ответил на вопрос, кто был самым крутым бразильским игроком в истории чемпионата России.

«Вагнер Лав. Он первым приехал в Россию», - сказал Майкон, давая комментарий для Metaratings.

Майкон добавил, что Малком тоже был важным игроком по меркам РПЛ, однако на первое место он всё-таки поставил Вагнера Лава.

Вагнер Лав в своё время выступал за ЦСКА на протяжении нескольких периодов в своей карьере. Всего за московских «армейцев» нападающий провёл 259 официальных матчей, в которых забил 124 гола и отдал 53 результативных паса на партнёров.