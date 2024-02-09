​Экс-игрок «Интера»: «Зенит» - очень знаменитый клуб»

Известный в прошлом футболист «Интера» Майкон высказался о «Зените». Экс-игрок миланского гранда высоко оценил питерский клуб.

«Зенит» - очень знаменитый клуб. Любой бразильский футболист, который получает предложение от этого клуба, стремится сюда приехать. Ведь они знают, что это хорошая структура», - цитирует Майкона Metaratings.

Стоит сказать, что в настоящий момент в составе питерского «Зенита» числятся девять футболистов из Бразилии.

После восемнадцати сыгранных туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.