Переговоры между «Зенитом» и ЦСКА по аренде Кругового продолжаются

Данил Круговой, левый защитник «Зенита-2» отправится со своим клубом на сбор в Турцию. Вылетит на него команда на следующей неделе, 13 февраля.

Как сообщает портал Metaratings, 26-летний футболист уже включён в список команды. Тем не менее, переговоры между «Зенитом» и московским ЦСКА по аренде Данила на вторую часть сезона продолжаются.

Напомним об истории, о которой было сложно забыть. Круговой этой зимой оформил грядущий летний трансфер в ЦСКА в статусе свободного агента. Данил не стал продлевать свой контракт с «Зенитом», который закончится по окончании текущего сезона. Но руководство питерского клуба решило отправить Данила в дубль за то, что он через несколько месяцев покинет команду.