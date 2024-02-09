Чернов: «Делаем всё возможное, чтобы Угальде побыстрее влился»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Шабаб Аль-Ахли».

- Какие задачи на матч? Учитывая, что это предсезонная игра, и, как говорят тренеры, результат - не самое главное.

- Наверное, состав обкатать, я думаю, хорошие атаки проводить, выходить из-под прессинга, начинать от ворот, как делали на тренировках. Это самое главное.

- Здесь Абаскаль сказал, что по-прежнему вопрос адаптации ключевой в работе Угальде прямо сейчас. Как он адаптируется, как происходит общение команды с ним?

- Да нет, потихоньку адаптируется, парень молодец. Я думаю, что футбольный талант у него в любом случае есть. Тренеры делают все возможное, чтобы он побыстрее влился. Мы делаем все возможное, чтобы он побыстрее влился. Я думаю, что всё будет хорошо. Я не знаю, сколько ему сегодня дадут времени. Это непонятно, но думаю, что то время, которое дадут, он проведет для себя хорошо.

- По поводу времени. До матча Абаскаль объявлял, кто сколько сыграет? Когда ваша пара появится в обороне с Джикией?

- Это сюрприз. Вы все увидите.

- По поводу Джикии. Контрактный шум вокруг него как на него влияет? Он нервничает? Как это оценить изнутри?

- Не сказал бы, что нервничает. Мы общаемся с ним много, не замечал. Он ведет себя максимально профессионально в этом плане. Я думаю, что он такой человек, который не будет напоказ что-то выставлять, поэтому ждем. Самим интересно, чем все закончится. Хотелось бы, чтобы продлили Георгия как можно подольше. Потому что это наш капитан, лидер. Он молодец, тренируется, никаких поблажек себе не дает даже в такой момент.

- Исходя из результата первого матча и игры, которая вам не удалась, какие выводы, какие изменения надо ждать?

- Я думаю, просто в целом «Ростов» был лучше готов физически. Это наша такая первая игра, можно сказать, с таким соперником, где такие скорости уровня Премьер-лиги были. Поэтому тренируемся. Сейчас не знаю, как будет вести команда соперника. Но думаю, что мы будем больше с мячом находиться, будет больше атак и ударов в створ, нежели, чем в прошлой игре. Поэтому надеюсь, что сегодня всё будет хорошо.