Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Капленко рассказал, что Деограсия сделал атмосферу в «Оренбурге» жёстче

09 Февраля 2024 • 18:37 Комментировать

Совсем недавно Кирилл Капленко, центральный полузащитник официально сменил «Оренбург» на «Балтику». Уже почти полгода «Оренбург» тренирует испанский тренер Давид Деограсия – он заменил на посту Иржи Ярошика. Капленко рассказал, что внедрил в команду новый главный тренер.

«С его приходом точно стало больше дисциплины. В тренировочном процессе, на поле и за его пределами», - говорит Капленко для Metaratings.

Так, хавбек пояснил, что Деограсия требует, чтобы все игроки в командных выходах ходили в одинаковых кроссовках, а также посещали совместные завтраки, обеды и ужины.

«Раньше было как-то посвободнее», - добавляет Капленко.

«Оренбург» завершил первую часть сезона РПЛ на 14-м месте таблицы с 15 очками.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Кирилл Капленко Давид Деограсия ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Клопп дал ответ «Барселоне» «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок «Реал» сделал предложение клубу Роналду Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Клопп дал ответ «Барселоне» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Февраля
19:14 · Россия. Премьер-лига
Аленичев считает, что Мостовому есть чему научить молодое поколение
19:09 · Россия. Премьер-лига
Мейра: «Зенит» будет первым, это вопрос времени»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Кураньи рассказал, как игроки «Динамо» после побед ходили в ночные клубы
18:57 · Россия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Интера»: «Теперь РПЛ смотрят во всему миру» 1
18:52 · Россия. Премьер-лига
​Бывший игрок «Интера» Майкон выбрал лучшего бразильца в истории РПЛ
18:47 · Россия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Интера»: «Зенит» - очень знаменитый клуб»
18:44 · Россия. Премьер-лига
Переговоры между «Зенитом» и ЦСКА по аренде Кругового продолжаются
18:42 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Делаем всё возможное, чтобы Угальде побыстрее влился»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Капленко рассказал, что Деограсия сделал атмосферу в «Оренбурге» жёстче
18:34 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Ростов» понимал, что делать, а «Спартак» — не совсем
18:26 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Угальде нужно ещё адаптироваться, познакомиться со всеми, привыкнуть к команде тоже»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Колосков – о синих карточках: «Не хочется, чтобы футбол засоряли подобными нововведениями»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Шалимов оценил новичков «Ростова»
18:19 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» досрочно выиграл Кубок равноправия
18:16 · Россия. Премьер-лига
Кабзе назвал сильнейшего игрока чемпионата России против которого играл
Все новости
Рекомендуем