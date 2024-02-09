Капленко рассказал, что Деограсия сделал атмосферу в «Оренбурге» жёстче

Совсем недавно Кирилл Капленко, центральный полузащитник официально сменил «Оренбург» на «Балтику». Уже почти полгода «Оренбург» тренирует испанский тренер Давид Деограсия – он заменил на посту Иржи Ярошика. Капленко рассказал, что внедрил в команду новый главный тренер.

«С его приходом точно стало больше дисциплины. В тренировочном процессе, на поле и за его пределами», - говорит Капленко для Metaratings.

Так, хавбек пояснил, что Деограсия требует, чтобы все игроки в командных выходах ходили в одинаковых кроссовках, а также посещали совместные завтраки, обеды и ужины.

«Раньше было как-то посвободнее», - добавляет Капленко.

«Оренбург» завершил первую часть сезона РПЛ на 14-м месте таблицы с 15 очками.