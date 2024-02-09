Шалимов: «Ростов» понимал, что делать, а «Спартак» — не совсем

Футбольный эксперт Игорь Шалимов высказался об игре «Ростова» и «Спартака» во втором тайме.

«Спартак» поменял состав, но игра мало поменялась. Прессинг у «Ростова» проходил, а «Спартак» прессинговать даже не пытался. Бросается в глаза разница в готовности команд, но даже при этом второй тайм оставил вопросы», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» завершилась победой донского коллектива со счетом 3:0.

Сегодня, 9 февраля, «красно-белые» проведут второй матч в рамках Зимнего Кубка РПЛ. Соперником команды Гильермо Абаскаля станет «Шабаб Аль-Ахли». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult.