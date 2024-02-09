Абаскаль: «Угальде нужно ещё адаптироваться, познакомиться со всеми, привыкнуть к команде тоже»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Шабаб Аль-Ахли».

- Чем вы руководствовались сегодня, выбирая состав? Пять человек из тех, кого не было в старте в прошлом матче, сегодня в старте.

- Мы находимся в периоде подготовки, поэтому хотим дать минуты максимальному количеству игроков. Поэтому такой состав. Конечно, у нас есть еще и микротравмы, у некоторых футболистов, например, у Соболева, Павла Маслова, у Литвинова. Поэтому в целом мы хотим распределить минуты между нашими игроками и посмотреть сегодня, в каком они виде.

- В товарищеских матчах тренеры призывают обращать внимание на счет, на результат. На что тогда нужно сегодня обратить внимание в этой игре?

- В товарищеских матчах важно играть с соперниками очень хорошего уровня, разноплановыми, чтобы можно было посмотреть себя на фоне соперника. Чем больше мы их допускаем, тем больше у нас методов и вариантов решения проблем, поэтому, на мой взгляд, это так. Чем лучше соперник, тем лучше в товарищеских матчах. Если это не так, то где-то ошибаемся.

- Что вы сегодня ждете от Угальде, учитывая, что у него первая игра не слишком получилась? Может быть, его роль сегодня изменится, когда он появится на поле?

- Мы ожидаем от него ровно того же, что и от всех других футболистов. Конечно, ему нужно еще адаптироваться, познакомиться со всеми, привыкнуть к команде тоже. На мой взгляд, этот процесс проходит достаточно хорошо. Я уверен, что мы увидим хорошего футболиста.