Колосков – о синих карточках: «Не хочется, чтобы футбол засоряли подобными нововведениями»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков не в восторге от громкого нововведения в мировом футболе – в нём хотят ввести синие карточки, которые будут временно удалять игрока с поля на 10 минут. Поводом показать карточку такого цвета будет преднамеренный фол или яростный спор с рефери матча.

«Футбол есть футбол уже как 100 лет, его правила редко меняются, если только в виде исключений, что идут на пользу. Я дважды был на заседании Международного совета футбольных ассоциаций и видел, как трепетно относятся к изменениям правил», - говорит Колосков для Legalbet.

Напомним, что вводить карточки нового цвета планируется постепенно. Так, тестировать их в первое время будут в низших лигах.

«Новшества мне не по нутру, не хочется засорять футбол подобными нововведениями. Есть же уже карточки, достаточно, какие ещё нужны», - добавляет эксперт.