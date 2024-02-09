Шалимов оценил новичков «Ростова»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об игре новичков «Ростова» в матче со «Спартаком».

«Роналдо — правый нападающий — качественный игрок. Есть нестандартные решения — когда он обыграл спартаковца, прокинув мяч между ног, и прострелил», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Кроме того, специалист считает, что Сако и Эль-Аскалани являются хорошим усилением центра обороны, где молодой Мелёхин допускал слишком много ошибок в первой части сезона.

Напомним, встреча Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» завершилась разгромной победой команды Валерия Карпина со счетом 3:0.