«Зенит» досрочно выиграл Кубок равноправия

В матче Кубка равноправия «Сантос» сыграл вничью с «Аль-Духаилем» - 2:2. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Сантоса» - 4:3.

Таким образом, «Зенит» досрочно стал победителем товарищеского турнира, набрав 6 очков. «Сантос» и «Аль-Духаиль» уже не смогут догнать петербуржцев, а «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого отстает от «Зенита» по дополнительным показателям.

В следующем матче Кубка равноправия команда Сергея Семака встретится с «Сантосом». Матч пройдет 13 февраля.