Кабзе назвал сильнейшего игрока чемпионата России против которого играл

Хасан Кабзе – бывший форвард казанского «Рубина». Турок выступал за этот клуб из столицы Татарстана в конце «нулевых» и дважды стал с ним чемпионом России.

Спустя почти 15 лет после отъезда из России экс-легионер назвал самого сильного игрока тех времён, против которого ему доводилось выходить на российские футбольные поля.

«Мне довелось играть против Андрея Аршавина. Есть много сильных игроков из России, но я бы выделил именно его», - говорит Кабзе телеканалу «Матч ТВ».

Аршавин в те времена был игроком питерского «Зенита». В 2009 году Андрей Сергеевич отправился в лондонский «Арсенал».