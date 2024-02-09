Чорлука: «Хочу, чтобы «Локомотив» снова стал чемпионом»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в этом сезоне.

- Надеюсь, что ребята хорошо подготовятся ко второй части сезона и будут бороться за медали РПЛ. А так, я хочу, чтобы «Локомотив» снова стал чемпионом России. Как и все болельщики клуба, - сказал Чорлука в интервью «РБ Спорт».

«Локомотив» в нынешнем сезоне идёт на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко в 18 турах. В первом матче после возобновления сезона «железнодорожники» в гостях сыграют с «Динамо». Матч пройдет 3 марта и начнется в 16:30 по мск.

Чорлука играл за «Локомотив» с 2012 по 2021 год и провел за клуб 242 матча.