Шалимов: «Мартинс — это хороший материал для того, чтобы сделать опорника»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об опорной зоне московского «Спартака».

«Много говорится о проблеме с опорником, но, на мой взгляд, Мартинс — это хороший материал для того, чтобы сделать опорника. Он мне напоминает Виейра, который в свое время в «Арсенале» был очень хорош», — приводит слова Шалимова портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кристофер Мартинс принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет три голевые передачи.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.