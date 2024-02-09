Селихов и Мозес — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Шабаб Аль-Ахли»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов и полузащитник команды Виктор Мозес с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче против «Шабаб Аль-Ахли».

Полностью стартовый состав «Спартака» выглядит следующим образом: Селихов (вр), Зобнин (к), Дуарте, Бабич, Классен, Пруцев, Умяров, Мозес, Медина, Игнатов, Промес.

Вторая встреча для «Спартака» в рамках Зимнего кубка РПЛ пройдет сегодня, 9 февраля. Начало матча между «красно-белыми» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ запланировано на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.